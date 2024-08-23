В Україні пенсіонери, які досягли 80-річного віку, мають право на додаткову фінансову підтримку від держави. Ця допомога надається для підтримки літніх людей, які потребують особливої уваги через свій вік і можливі медичні потреби.

Які виплати передбачені після 80 років

Пенсіонери, які досягли 80 років, автоматично отримують додаткову виплату до пенсії в розмірі 570 гривень. Ця сума нараховується у місяць, коли людина відзначає свій 80-й день народження. Важливо врахувати, що ця доплата доступна лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Крім того, самотні пенсіонери старше 80 років можуть отримати ще додаткові виплати. Ті, хто потребує постійного стороннього догляду через стан здоров’я, мають право на щомісячну доплату до пенсії.

Зверніть увагу! Станом на сьогодні, розмір цієї додаткової виплати становить 944 гривні, що еквівалентно 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для отримання цієї виплати потрібно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду України. До заяви необхідно додати такі документи: