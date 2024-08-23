Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що формально МВФ нічого не вимагає, а лише рекомендує "до виконання" підвищити тарифи.

МВФ позитивно оцінив плани щодо підвищення податків, але фактично "скасував" очікування на швидке відновлення України, зазначивши, що війна може тривати ще довго.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що формально МВФ нічого не вимагає, а лише рекомендує "до виконання".

"Навіть вже не смішно таке чути. А всю чорну роботу виконують свої, на місцях. Як колись у 1933 році "свої" ходили і вишукували закопане зерно, так і сьогодні українців по суті розкуркулюють ті самі "свої". Міністри, департаменти, управління, відділи. Таке собі енергетичне розкуркулення українців", - пояснив Юрій Корольчук.

За його словами:

Тарифи на електроенергію планують підвищити до 5,5-6 гривень за кіловат, при цьому споживачів, ймовірно, розділять за обсягом споживання.

Ціна газу може зрости до 11 000-12 000 гривень за 1000 кубометрів.

Вартість тепла може підвищитися до 3000-5000 гривень за гігакалорію.

У МВФ наразі одна відповідь на всі питання – грошей немає. Ще одне невідоме питання – коли і як завершиться війна. Тому слід поспішати, бажано до листопада. Хоча експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вірить, що система буде намагатися врятувати себе, зовнішній тиск сьогодні значно сильніший.

Джерело: 24Канал.

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