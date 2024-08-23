Насправді ж кожен клієнт банку, погоджуючись з умовами договору, гарантує, що рахунком (і карткою) він буде користуватись персонально.

Національний банк України (НБУ) планує ввести ліміт на вихідні p2p-перекази з картки на картку. Це рішення зумовлене тим, що шахраї, власники онлайн-казино, контрабандисти та навіть російські спецслужби використовують дроп-рахунки (куплені у звичайних українців банківські картки) для незаконних платежів та відмивання великих сум. НБУ вже виявив близько 80 тисяч таких "дропів".

"Дропи" – це особи, які за винагороду надають злочинцям доступ до своїх банківських карток і рахунків. Такі картки використовуються як транзитні для переказів між різними рахунками. Це дозволяє зловмисникам вводити жертв в оману, "заплутувати сліди" та ускладнювати роботу правоохоронних органів під час розслідування злочинів.

Кошти, що проходять через рахунок "дропа", можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема через торгівлю наркотиками, людьми, зброєю та іншими незаконними операціями. Також рахунки "дропів" часто використовуються для ухилення від сплати податків і переміщення грошей, викрадених з рахунків інших осіб.

"Грошових мулів" можуть залучати як на постійній основі – коли вони регулярно переказують кошти за вказівкою, отримуючи за це певний відсоток, так і "одноразово" – коли за разову плату передають оформлені на них банківські картки разом із пін-кодами та доступом до веб-банкінгу.

Обмеження в 100 тис. грн на місяць призведе до зменшення суми тіньових доходів. Окрім цього, додаткові заходи, такі як посилення фінансового моніторингу та створення реєстру, можуть суттєво підвищити витрати на використання дроп-рахунків для відмивання коштів. Замість одного "дропа" зловмисникам, можливо, доведеться купувати кілька карток.

Більшість експертів галузі погоджуються: необхідно вводити кримінальну відповідальність для тих, хто продає свої картки з метою їхнього використання в схемах. Кримінальна відповідальність за це передбачена в багатьох країнах ЄС.

Джерело: OBOZ.UA

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