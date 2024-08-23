Гороскоп по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 23 серпня із прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Горокоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 23 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 23 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Імператриця

Довіряйте своїй інтуїції, Овен.

У вас багато інформації з різних джерел, але найважливіша з них є всередині вас. Слухайте своє серце. Воно ніколи не спрямує вас неправильно.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Суд

Телецю, ти занадто багато думаєш. Іноді потрібно просто робити те, що хочеш, і дозволити проблемам вирішитись самим собою.

Ви відкладаєте те, що могло б стати чудовим досвідом. То чому ж невпевненість у собі?

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Зірка

Попросіть всесвіт дати вам те, що ви дійсно хочете випробувати.

Вам не потрібно турбуватися про те, що ви недостатньо хороші або не заслуговуєте на те, чого хочете.

Всесвіт хоче допомогти вам у важкі часи. У цьому є сенс життя.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Повішений

Ви чекаєте, що щось станеться, але зміна – це не пасивна подія.

Якщо щось покращиться, перший крок до зміни почнеться з вас.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Путівник

Вам потрібно небагато часу на відпочинок. Ви невпинно віддавали себе, але тепер настав час відсторонитися від життя і провести час, зосередившись на своєму внутрішньому світі.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Місяць

Ви знаєте, коли комусь не можна довіряти.

Ваші інстинкти не ведуть вас у неправильному напрямку. Але ви думаєте, щоб їх ігнорувати. Чому?

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Маг

Усередині тебе є щось особливе.

Ви приховували це деякий час, але тепер вам потрібно показати світові, за що ви виступаєте. Навіщо соромитись, коли у вас є так багато, що запропонувати світові?

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Закохані

Вам потрібно прийняти важливе рішення щодо кохання, але ви вагаєтесь через невпевненість.

Любов трохи зачекає, але врешті-решт двері можливостей пройдуть повз вас.

Хороші речі приходять до тих, хто чекає, але вони також йдуть, якщо чекати надто довго.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ви рухаєтеся до вершини своєї кар'єри, і на вашому шляху зустрічатимуться люди.

Ви не хочете забувати людей, які допомагали вам на цьому шляху. Будьте тією людиною, яка допомагає іншим, коли у вас є можливість зробити це через ваше становище.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Диявол

Коли б спокуса не виникала на вашому шляху, йому важко протистояти. Але, можливо, вам варто виявити стриманість, коли це можливо.

Те, чим ви ризикуєте, може не коштувати жертв.

Ви можете пошкодувати, що зайшли надто далеко і не змогли зупинитися і почати все спочатку.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця

Ви знаходитесь у вигідному становищі, що дозволяє принести доброту і доброту в коло свого впливу.

У вашому м'якому і лагідному характері є щось таке, що спонукає людей ставати кращими і робити більше, ніж вони робили раніше.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Башта

Біда прийшла звідки. Як ви збираєтесь реагувати? Можливо, ви захочете втекти від проблеми або зустрітися з нею віч-на-віч.

Вам може не подобатися ідея конфронтації, але бувають моменти, коли вам доводиться глянути своїм страхам в обличчя і зробити це.

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