Сьогодні ви дізнаєтеся про надійний спосіб підживити огірки у серпні, який значно підвищить плодоношення та дозволить зібрати максимум врожаю з грядки. Експерти пояснили, чому варто підживити огірки звичайним цукром.

Цей добриво дуже просте та економне, адже для того, щоб підживити огірки, використовується звичайний цукор. Підживлення на його основі запобігає пожовтінню листя, додає рослинам енергії для утворення нових зав’язей і продовжує період плодоношення. Огіркові кущі особливо потребують тепла та правильного догляду в серпні, тому підживити огірки таким чином буде ідеальним рішенням.

Досвідчені дачники раз на 10 днів обробляють свої рослини, щоб підживити огірки цукром. Завдяки глюкозі, яка міститься в цукрі, рослини отримують додаткову енергію для розвитку, яку корені використовують для дихання та живлення клітин. У ґрунті цукор розпадається на фруктозу, що не потрібна рослині, і глюкозу, яка необхідна для відновлення слабких кущів. Замість цукру можна використовувати аптечну глюкозу – результат буде таким же вражаючим. Кущі оживуть, листя стануть яскраво-зеленими, а зав’язі швидше перетворяться на плоди.

Отже, як правильно підживити огірки таким розчином? На один літр теплої води беремо столову ложку цукру, тобто на відро води потрібно 10 ложок. Добре розмішуємо і під кожен кущ виливаємо по одному літру цього розчину. Це підживлення стимулює розвиток кореневої системи, зміцнює стебла та сприяє утворенню більшої кількості зав’язей. Використовуйте цей метод, щоб підживити огірки, і насолоджуйтеся неймовірним врожаєм, який триватиме до кінця вересня!

Але не забувайте про захист від фітофторозу. Можна застосовувати як перевірені народні методи, так і спеціалізовані засоби з агромагазинів.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія