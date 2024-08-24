ПриватБанк активно проводить фінансовий моніторинг, в рамках якого масово блокує рахунки і припиняє співпрацю з клієнтами. Однією з причин таких дій може бути переказ "відпускних" на зарплатні картки, що банк може вважати ризикованими доходами. Про один із таких випадків повідомив клієнт на порталі "Мінфін".

Він повідомив, що після зарахування коштів за відпустку на його зарплатну картку банк припинив з ним співпрацю. Клієнт висловив обурення і заявив про намір подати позов до суду через це рішення. Крім того, він зазначив, що заблоковані кошти досі не повернулися.

"Зарахували кошти за відпустку, цільова виплата і банк це розцінив як ризик ну …розірвання договору і добре. Так ще ж кошти не повертають, треба більше часу… Буду подавати позов до суду. P. s. Банк мені відповідь шаблонна не потрібна, а люди нехай бачать яке ставлення до клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Він повідомив, що після зарахування коштів за відпустку на його зарплатну картку банк припинив з ним співпрацю. Клієнт висловив обурення і заявив про намір подати позов до суду через це рішення. Крім того, він зазначив, що заблоковані кошти досі не повернулися.

Банки використовують різноманітні критерії для ініціювання перевірок своїх клієнтів. До таких критеріїв відносяться: постійні перекази за кордон, транзакції з азартними іграми, зв’язки з росією або Білоруссю, перевищення витрат над надходженнями на рахунок, отримання понад 30 тисяч гривень від віртуальних активів, а також регулярне отримання переказів з їх миттєвим переведенням у готівку. Зокрема, перевірки можуть бути в будь-який момент та ініційовані у випадках:

Постійних переказів або отримання переказів з-за кордону;

Транзакцій з азартними іграми та лотереями;

Зв'язків з Росією або Білоруссю;

Реєстрації за адресою масової реєстрації або вигаданою адресою;

Витрат, що перевищують надходження на рахунок;

Надходження від криптовалют на суму понад 30 тисяч гривень;

Регулярних переказів з миттєвим переведенням у готівку;

Переказів або отримання коштів, що перевищують особистий ліміт.

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