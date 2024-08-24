Правоохоронці спільно з СБУ затримали вимагача та шантажиста відповідно до статті 208 КПК України.

На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який вимагав у військового 6 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Подробиці повідомили у прес-службі Дніпровської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний з Запоріжжя вимагав у військовослужбовця погашення неіснуючого боргу на суму 6 тисяч доларів США.

Щоб змусити потерпілого сплатити кошти, підозрюваний застосовував психологічний тиск, погрожуючи фізичною розправою як у телефонних розмовах, так і при особистих зустрічах.

Окрім того, чоловік залякував родичів військового, погрожуючи підпалити їхнє житло. Під тиском і страхом за себе та близьких, потерпілий погодився передати зазначену суму.

Правоохоронці затримали вимагача відповідно до статті 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття зловмисника проводили прокурори разом зі слідчими Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники відділу кримінальної поліції ДРУП ГУНП в області та Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру чоловіку за фактом вимагання в період воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

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