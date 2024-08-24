Україна готується до можливо найскладнішої зими, забезпечуючи належні запаси газу та стабільні ціни для споживачів. Одночасно населення закликають до підвищення енергоефективності, щоб зменшити ризики енергетичних криз. Про це розповів СЕО "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

З наближенням зими забезпечення стабільного постачання газу стає головним пріоритетом для України.

Наступний опалювальний сезон обіцяє бути одним з найскладніших в історії країни.

"Очевидно, що наступний опалювальний сезон, наступна зима є історичною для України в тому відношенні, що вона буде найбільш складною", – зазначив Чернишов.

Головною проблемою є забезпечення достатньої кількості енергії та тепла в умовах війни, коли енергетична інфраструктура постійно перебуває під загрозою атак. Попри ці труднощі, "Нафтогаз" активно готується до зимового сезону. Вже накопичено необхідний обсяг природного газу і дотримуємося плану, збільшуючи цей обсяг.

Він також відзначив зростання видобутку українського газу: " Наш видобуток перевищує на 7% видобуток попереднього року. Це дуже гарно, тому що українці будуть з газом, українці будуть саме з українським газом, без імпортного газу", – додав Чернишов.

Ціни на газ для побутових споживачів та виробників тепла залишаться стабільними. "Ціни залишаться на тому ж рівні, що й минулого року," – зазначив Чернишов, підкресливши, що діє режим ПСО (покладення спеціальних обов'язків), який забезпечує фіксовані ціни і забороняє їх підвищення. Це гарантує, що ціни на газ не зростатимуть, що є важливою підтримкою для мільйонів українських домогосподарств і підприємств у цей складний період.

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