Україна може полегшити зимовий сезон, якщо вдасться відновити 3 гігавати потужностей теплової та гідроенергетики, але повністю уникнути відключень не вдасться.

Україна може полегшити зимовий сезон, якщо вдасться відновити 3 гігавати потужностей теплової та гідроенергетики. Однак, повністю уникнути відключень буде складно.

Директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко, коментуючи ймовірний дефіцит енергії і його відображення у графіках знеструмлення для побутових споживачів, зазначив, що взимку дефіцит може досягати близько 2 гігават.

На його думку, уникнути планових відключень електроенергії буде важко. Очікується, що в середньому застосовуватимуть одну-дві черги відключень: одна черга триватиме 4 години, а дві – 8 годин. Проте тривалість відключень може варіюватися, і в деякі дні вони можуть бути як коротшими, так і довшими.

"Дефіцит узимку в середньому становитиме, на мій погляд, близько 2 гігавати. В окремі години, наприклад, у вечірні та за відчутних морозів – нижче -10 градусів – потреба споживання може сягати в нас близько 18 гігаватів. Тобто буде дефіцит до 4 гігаватів у такі періоди, а саме в морозні дні та в пікові години споживання електроенергії. Ось такий базовий прогноз. Але це не означає, що саме так все і буде – ми ж виносимо за дужки можливі нові атаки росіян і знищення додаткової генерації", - підкреслив директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Втім, Омельченко висловив надію, що Україна зможе отримати необхідне обладнання до початку осінньо-зимового періоду та під час його проходження, що дозволить відремонтувати 3 гігавати потужностей теплової генерації та гідроенергетики.

Джерело: NV.

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