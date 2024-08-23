Дізнайтеся, як зробити компост своїми руками за нашим покроковим керівництвом, яке допоможе вам створити якісне органічне добриво для покращення родючості ґрунту.

Компост — це відмінне органічне добриво, яке можна виготовити своїми руками шляхом розкладання органічних відходів. Додавання компосту в ґрунт значно покращує його якість, родючість і здатність утримувати вологу і поживні речовини. У цьому керівництві ми детально розглянемо, як зробити компост своїми руками.

Підготовка до компостування

Матеріали для компосту. Для того щоб дізнатися, як зробити компост своїми руками, вам знадобляться певні матеріали. Використовуйте зелені і сухі рослинні залишки, тирсу, деревну стружку, овочеві і фруктові відходи, яєчну шкаралупу, кавову гущу, а також папір і картон без фарби. Не рекомендується використовувати м’ясо, рибу, молочні продукти, жир та олію, оскільки вони можуть привернути шкідників і спричинити неприємний запах.

Вибір місця для компостування. Щоб дізнатися, як зробити компост своїми руками, важливо вибрати правильне місце для компостної купи. Розмістіть її на відкритому повітрі в півтіні, де компост не буде пересихати від прямого сонця. Також важливо забезпечити добрий дренаж для запобігання застою води.

Типи компостерів. Існують різні способи для того, як зробити компост своїми руками. Для великих ділянок підійде відкрита компостна купа в ямі, а для менших садів можна використовувати закритий контейнер, який допомагає зберігати тепло і вологу.

Інструкція зі створення компосту

Підготуйте основу. Щоб правильно зрозуміти, як зробити компост своїми руками, почніть з підготовки основи. На дно компостної купи або контейнера помістіть шар гілок або соломи завтовшки 10-15 см. Це забезпечить хорошу вентиляцію і запобігне ущільненню нижніх шарів. Укладіть шари компосту. Далі дізнайтеся, як зробити компост своїми руками, укладаючи шари відходів. Чергуйте вуглеводневий коричневий матеріал і азотний зелений приблизно по 20 см кожен, пересипаючи їх шаром гною завтовшки 5 см і ґрунту 10 см. Перемішуйте компост. Щоб компостування проходило ефективніше, дізнайтеся, як зробити компост своїми руками, регулярно перемішуючи його. Це допоможе наситити компост киснем і прискорити процес розкладання. Якщо компост стає сухим, додайте воду.

Процес компостування може тривати від 2 місяців до року. Для прискорення процесу ви можете використовувати спеціальні препарати для ферментації компосту.

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