Майже половина користувачів платформи Work.ua, які шукали роботу та відповідали на вакансії, – це зумери (народжені між 1997 і 2012 роками). У 2024 році їх частка склала 46% всіх шукачів роботи в Україні.
Частка зумерів на ринку праці України зростала з 43% у 2022 році до 45% у 2023 році і досягла 46% цього року. Водночас ця цифра все ще відповідає рівню 2021 року.
У топ-10 найпопулярніших вакансій серед покоління у період з червня до початку серпня 2024 року потрапили:
- Продавець-консультант
- Менеджер із продажу
- Адміністратор салону краси
- Оператор контакт-центру
- Бариста
- Касир
- Офіціант
- Менеджер із персоналу
- Контент-спеціаліст
- Адміністратор
Цікаво, що зарплатні очікування зумерів є на 11–40% нижчими за пропозиції роботодавців. Наприклад, контент-спеціалісти, для яких працедавці пропонують зарплату в 19 000 гривень, очікують заробляти близько 15 000 гривень.
Найбільша різниця у зарплатних очікуваннях спостерігається на посаді менеджера з продажу, де представники покоління Z вказують на зниження зарплати на 11 000 гривень порівняно з медіанною пропозицією.
Представники покоління Z при виборі вакансій орієнтуються на можливість поєднання роботи з навчанням і отримання досвіду для майбутнього кар'єрного зростання. Однак є кілька факторів, які можуть відштовхнути молодь під час пошуку роботи:
- Причетність компанії до скандалів і співпраця з Росією
- Несправедливе керівництво
- Відсутність можливостей для кар'єрного зростання
- Нездорова атмосфера в колективі
Джерело: 24 Канал.
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