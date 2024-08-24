Майже половина користувачів платформи Work.ua, які шукали роботу та відповідали на вакансії, – це зумери (народжені між 1997 і 2012 роками). У 2024 році їх частка склала 46% всіх шукачів роботи в Україні.

Частка зумерів на ринку праці України зростала з 43% у 2022 році до 45% у 2023 році і досягла 46% цього року. Водночас ця цифра все ще відповідає рівню 2021 року.

У топ-10 найпопулярніших вакансій серед покоління у період з червня до початку серпня 2024 року потрапили:

Продавець-консультант

Менеджер із продажу

Адміністратор салону краси

Оператор контакт-центру

Бариста

Касир

Офіціант

Менеджер із персоналу

Контент-спеціаліст

Адміністратор

Цікаво, що зарплатні очікування зумерів є на 11–40% нижчими за пропозиції роботодавців. Наприклад, контент-спеціалісти, для яких працедавці пропонують зарплату в 19 000 гривень, очікують заробляти близько 15 000 гривень.

Найбільша різниця у зарплатних очікуваннях спостерігається на посаді менеджера з продажу, де представники покоління Z вказують на зниження зарплати на 11 000 гривень порівняно з медіанною пропозицією.

Представники покоління Z при виборі вакансій орієнтуються на можливість поєднання роботи з навчанням і отримання досвіду для майбутнього кар'єрного зростання. Однак є кілька факторів, які можуть відштовхнути молодь під час пошуку роботи:

Причетність компанії до скандалів і співпраця з Росією

Несправедливе керівництво

Відсутність можливостей для кар'єрного зростання

Нездорова атмосфера в колективі

Джерело: 24 Канал.

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