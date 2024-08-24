Так що не обманюйтеся їх зовнішністю, натомість біжіть якнайшвидше, якщо ви починаєте помічати попереджувальні знаки злої поведінки.

Який найпотворніший морально знак зодіаку і чому:

Водолій

Фізично Водолій приголомшує. Типу, захоплює дух, приголомшує. Водолії – безумовно, найкрасивіший знак зодіаку – зовні.

Вони живуть своїм життям за своїми власними правилами, і коли ви зустрічаєте Водолія, ви відразу хочете поринути в його світ і жити цим ідеалістичним життям разом з ним. Але не поспішайте.

Хоча їх зовнішня оболонка може бути красою та надією, усередині Водолії можуть бути повним обманом. Поганий Водолій буде любити вас, коли йому це зручно, використовувати вас, щоб отримати те, що він хоче, а потім, після того, як ви викладете всі свої карти на стіл, він відсторониться, егоїстично не піклуючись про вас.

2. Лев

Лев, можливо, не такий гнилий всередині, як Водолій, і вже точно не такий милий зовні, але потенційне поєднання зарозумілості, ревнощів і звичок говорити, а не думати, робить його потворним усередині.

І так само, як Водолій, поганий Лев усвідомлює свою поведінку, але воліє нічого не робити, щоб виправити її. У той час як для Водолія це просто ліньки, для Лева це повертається до простої зарозумілості. Тож, чесно кажучи, важко сказати, хто з цих двох найпотворніший усередині — насправді це може бути нічия.

3. Козеріг

Коли ви берете людину, яка відмовляється прощати, бачить світ як постійну темну хмару страждань і настільки мертву всередині, що фактично холодна на дотик, важко не подумати, що ця людина потворна всередині.

Ось що відбувається, коли Козеріг стає поганим.

Мені шкода, Козеріг, що це ризик для тебе. Але будь вдячний, що ти не Водолій.

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