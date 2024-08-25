Ці яскраві та ніжні млинці зі шпинатом стануть справжньою окрасою вашого столу. Вони не тільки корисні, але й неймовірно смачні, а їхній вигляд неодмінно здивує ваших рідних та друзів. Якщо ви шукаєте спосіб приготувати млинці зі шпинатом, які будуть ідеальними на смак, цей рецепт саме для вас.
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт.
- Шпинат — 50 г
- Сіль — 2 г
- Перець — 1 г
- Борошно — 30 г
- Олія — 30 мл
- Молоко — 80 мл
- Крем-сир — 50 г
- Помідор — 40 г
- Авокадо — 1 шт.
- Рукола — 20 г
Приготування:
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Спочатку потрібно правильно приготувати тісто, щоб млинці зі шпинатом вийшли ніжними та смачними. У чашу блендера розбийте яйця, додайте шпинат, сіль, перець, олію, борошно та молоко. Змішуйте інгредієнти до отримання однорідної, яскраво-зеленої маси.
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Наступний крок — приготувати млинці зі шпинатом на добре розігрітій сковороді. Налийте трохи тіста на поверхню і обсмажуйте млинці по 40 секунд з кожного боку до золотистого відтінку. Шпинат додасть не тільки приємний смак, але й красивий зелений колір, що зробить страву ще апетитнішою.
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Щоб завершити процес і приготувати млинці зі шпинатом з цікавою начинкою, розріжте готовий млинець від центру, умовно поділивши його на чотири частини. На кожну частину викладіть різну начинку: крем-сир із нарізаним помідором, шматочками авокадо та свіжою руколою. Така подача виглядає дуже апетитно і дозволяє насолодитися різноманітністю смаків в одному шматку.
Джерело: hectorjimenezbravo
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