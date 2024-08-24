Нещодавно в Угорщині набрав чинності новий закон, який обмежує надання допомоги біженцям з України. Тепер право на житло мають лише ті, хто прибув з районів, що зазнали бойових дій.
Нововведення призвели до того, що деякі біженці опинилися на вулиці. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало уряд переглянути це рішення, оскільки до трьох тисяч осіб можуть залишитися без житла.
Правозахисники особливо стурбовані двома категоріями:
- Роми з Закарпатської області, які наразі живуть у притулках, що будуть закриті;
- Особи з подвійним українсько-угорським громадянством, яким відмовляють у допомозі в інших країнах ЄС через угорське громадянство.
Наразі в Угорщині перебуває близько 30 тисяч біженців з України. Не так давно в місті Коч вже виселили перших біженців, переважно закарпатських ромів.
Біженка із Закарпаття Анна Лакатош в коментарі для DW українською говорить, що вона із дітьми з восьмої години ранку чекає на вулиці і не знає, що буде далі. Але й в Україну жінка повертатися не хоче, бо хвилюється за мобілізацію рідних.
"Коли чоловіки повертаються, їх одразу забирають на фронт. Моя старша сестра нещодавно поховала свого 21-річного сина. Я відчула її біль і не хочу наражати свою сім'ю на небезпеку", - каже жінка.
Інша біженка, Аніта Давид, підтверджує слова першої.
"Ми би не хотіли повертатися. Не зважаючи на те, що ми із Закарпаття, війна йде і там, навіть якщо там немає бомб. Наших хлопців забирають на війну, коли їм лише 17-18 років", - говорить вона.
Останні новини України:
Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості
Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу
Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія