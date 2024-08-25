Дізнайтеся, як правильно підживити буряк в серпні для отримання великого та смачного врожаю.

Буряк — це не тільки корисний та смачний овоч, але й довговічний, якщо зберігати його в льоху. Тому він так популярний і часто вирощується на городах.

Щоб забезпечити рясний урожай, важливо правильно підживити буряк в серпні, коли він активно росте і формує прикореневу розетку. Для досягнення великого та смачного врожаю потрібно використовувати правильні добрива.

Експерти радять в серпні підживити буряк фосфорно-калійними добривами, які сприяють наливу та формуванню плодів. Якщо ви віддаєте перевагу натуральним засобам, використовуйте деревну золу. Для цього розведіть 1 літр золи в відрі теплої води і поливайте вже зволожену землю, щоб мікроелементи швидше потрапили до кореневої системи рослин.

Якщо немає золи, можна скористатися калієвою селітрою. Розведіть дві столові ложки препарату в відрі води та підживлюйте буряк в серпні також на зволожену землю.

Не забудьте про сольове підживлення: розчиніть столову ложку солі в відрі води та поливайте буряк під корінь. Таке добриво варто застосувати на початку серпня, щоб плоди були солодкими і соковитими. Правильне підживлення буряка в серпні забезпечить вам чудовий урожай.

Цікавий факт про буряк:

Буряк має дуже стійке забарвлення, він на відміну від яблук чи малини не втрачає свого кольору при випіканні чи варінні.

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