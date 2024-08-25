До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 25 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 25 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 25 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Кубків

Не приймай усе так близько до серця, Овен. Не все залежить від тебе.

Ви можете опинитися в центрі уваги, але це не означає, що інші погоджуються з вашою оцінкою ситуації.

Найважливіше, що вам потрібно зробити, це керувати собою. Зрештою, це все, за що ви несете відповідальність.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Закохані

Хтось може вами зацікавитися і дати вам безліч підстав вважати, що ви повинні приділяти йому час, але цього робити не слід.

Але якщо ви не вірите, що це той, хто вам підходить, відпустіть його. Для кожного є хтось, і очікування людини, яка найкраще підходить вам, це ідеальний варіант.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

У кожного є чудова ідея, але не завжди хочеться втілити її в життя самостійно.

Вас просять створити партнерство з другом, але це не означає, що ваші стосунки переростуть у бізнес.

Подумайте гарненько. Можливо, рух у цьому напрямі може призвести до втрати того, що у вас є і що працює.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків

Ніхто не повинен використовувати свої емоції для маніпулювання іншою людиною, тому коли ви відчуваєте, що вам пред'явили ультиматум, двічі подумайте, як ви на нього відреагуєте.

Можливо, вам зараз не подобається почуватися винним, проте вам важливо бути чесним із собою і робити те, що краще для вас. Зрештою, справжній друг переживе це і не триматиме на вас образи.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклеї

Ніколи не варто змішувати роботу та задоволення.

Той факт, що вам подобається працювати з кимось і ви добре ладнаєте в офісі, не обов'язково означає, що вам слід змішувати інші аспекти свого життя.

Будьте впевнені, що перетин риси - це те, що ви вважаєте за потрібне зробити. Як тільки ви перейдете певну межу, буде важко змінити своє рішення.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Кожна історія успіху починається з наполегливої ​​праці, часу та інвестицій.

Нічого не відбувається випадково, а тільки завдяки старанним діям, які вживаються послідовно.

Ви шукаєте легкий шлях з точки А до точки Б, але зараз немає коротких шляхів. Тільки наполеглива праця.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів, перевернута

Нарешті тиша. Вам знадобилося багато часу, щоб викреслити певну людину зі свого життя, і тепер мир і спокій починають встановлюватися.

Якась частина вас може нудьгувати за цією драмі, але не робіть нічого, щоб відновити зв'язок.

Це буде схоже на те, ніби ви потрапили в осине гніздо, що роить вас болем і стражданнями. Найкраще просто дозволити токсичним відносинам закінчитися.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Мечів

Важко думати, коли навколо шум і відволікаючі фактори.

Важливо звільнити свій розклад і виділити собі трохи часу, щоб зосередитись і просто зосередитися на своїх думках, зрозуміти, що саме вам потрібно і що ви відчуваєте у своєму серці.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Ви конкурентоспроможні та готові зробити все можливе, щоб досягти вершини обраної вами кар'єри.

На початку нової роботи вам потрібно буде зберігати спокій та не витрачати всю свою енергію.

Задайте собі темп. Переконайтеся, що ви навчаєтесь і вносите свій внесок одночасно.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Жезлів, перевернута

Ви готові прийняти важливе рішення і швидко змінити напрямок у певній галузі свого життя.

Це хвилюючий час для вас. Не вагайтеся. Ви знаєте, що це те, що вам було призначено зробити, і зараз саме час.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Кубків

Коли ви почуваєтеся пригніченою ситуацією, корисно обговорити її з другом.

Друг - це той, хто може допомогти вам сказати те, що ви пропустили.

Вони можуть дати вам зворотний зв'язок і нагадати про те, як далеко ви просунулися, особливо коли ви відчуваєте невпевненість у своєму житті.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Мечів

Хтось може надіслати вам важливе повідомлення, яке не слід ігнорувати.

Хоча вони і зрозумілі, зрозумілі, обов'язково читайте між рядками.

Деякі речі залишені на волю випадку, і ви не захочете пропустити важливу можливість.

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