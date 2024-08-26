До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 26 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 26 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 26 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Почуття, які мучили вас весь тиждень, тепер починають вщухати.

Ясність настільки близька, що ви зможете знати, які рішення потрібно ухвалити.

Вам буде набагато легше сказати "ні", коли це необхідно. І те, що чекає на вас, що ви насилу прийняли, все ще залишиться за дверима. Все, що потрібно зробити зараз, це пройти.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Шістка Жезлів

У тебе є маленька мрія, яку хочеш втілити, але страшно подумати про це. Усі жертви, які тобі доведеться принести, щоби це стало реальністю, складні.

Але ці мрії стоять вашого часу та енергії. Отже замість того, щоб відкладати те, що ви дійсно хочете у своєму житті, відкладете те, в чому ви не берете участі. Обмін того коштуватиме.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Імператор, перевернута

Нема рації боротися. Іноді потрібно просто дозволити людям бути.

Нещасні люди часто намагаються опустити вас до рівня.

Коли ви знаєте, що людина просто поводиться незграбно без причини, усуньте від драми. Ви заслуговуєте на хороший день.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута

Іноді корисно поставити під сумнів свої інстинкти.

Якщо ви звикли ігнорувати своє серце, вам знадобиться час, щоб воно змогло ясно говорити з вашим розумом.

Це нормально, якщо вам складно навчитися краще дослухатися своїх почуттів.

Згодом і терпінням все почне налагоджуватися. Не будьте надто суворі до себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Світ

Успіх потребує часу. Єдина причина, через яку успіх приходить за одну ніч, полягає в тому, що ніхто не бачить роботу, яка велася на задньому плані.

Іноді доводиться дуже довго боротися, перш ніж настає момент раптової перемоги.

Звертайте увагу на деталі і ніколи не недооцінюйте силу завзятої праці.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Ви продовжуєте перебирати ідеї та відчуваєте, що припустилися помилки.

Добре скласти список "за" і "проти", щоб ви могли ясно бачити, з чим маєте справу. Знайте, які ризики є. Вони допоможуть вам побачити причину вашого рішення.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Король Мечів

Не всі думатимуть так само, як ви, і важливо, щоб ви не проектували себе на інших.

Ось чому люди часто впадають в оману, думаючи, що всі інші люди в їхньому житті перебувають на тій самій хвилі.

Завжди перевіряйте, на якому етапі знаходяться люди, і будьте тим, хто ставить хороші запитання.

Завжди прагнете дізнатися про інших і зрозуміти, що відбувається в їхньому житті. Пам'ятайте, спосіб мислення - це спосіб життя

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Путівник

Іноді просто потрібно відсторонитися від світу і повернутися до своїх почуттів.



Якщо ви відчуваєте себе виснаженим і пригніченим всім, що відбувається у вашому житті, це сигнал для вас, щоб позбутися стресу і провести час із собою.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Мечів

Ви відчуваєте себе ошуканим і позбавленим чогось важливого для вас.

Ви думали, що у вас є союзник у житті, який буде поруч із вами і в горі, і в радості.

Однак, ви швидко зрозуміли, що це не так. Це була не ваша провина, люди іноді ховають правду.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута

Хороша ідея це та, яку ви можете спланувати. Те, що у вас було бажання спробувати щось, не обов'язково означає, що ви зможете зайти так далеко.

Нормально опинитися у центрі невдачі. Багато успіхів починалися з того самого, і уроки, які ви засвоїте зараз, допоможуть вам зробити наступне починання успішним.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута

Навчитися керувати своїми грошима непросто. Це вимагає спроб і помилок. Навчання в інших людей може стати для вас одним із способів уникнути дорожчих помилок.

Якщо ви чогось не знаєте, замість того, щоб вдавати, що знаєте, попросіть поради.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Довіртеся своєму вищому розуму. Він рідко направлятиме вас не туди. Навіть якщо ви не будете на 100% впевнені, що знаходитесь на правильному шляху або навіть у правильній кар'єрі, ви зрозумієте трохи більше про те, що це конкретне місце та час означає для вашого майбутнього.

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