Щоб ваш гарбуз виріс великим і смачним, потрібно правильно підживити його на всіх етапах росту.

Гарбуз, як і його родичі — кабачок і огірок, потребує особливого догляду. В минулому для цього використовували гній, засипаючи ним лунку. Сьогодні, з обмеженою кількістю гною, ми маємо інші способи підживити гарбуз, які також можуть дати відмінні результати.

Як підживити гарбуз

Перше підживлення здійснюється, коли у рослини з’являється три справжніх листочка. На цьому етапі важливо підживити гарбуз, щоб стимулювати зростання зеленої маси. Для цього найкраще використовувати азотні добрива. Якщо ви вирощуєте гарбуз на великій площі, розсипте аміачну селітру (200 г на 1 кв. м) перед дощем або поливом і обов'язково розпушіть ґрунт. Якщо розпушування неможливе, після розкидання гранул полийте їх, поки селітра повністю не розчиниться. Для менших ділянок підійде розчин сечовини: 1 ст. л. на 10 л води, який потрібно влити під кожен кущ (1 л розчину на рослину).

Друге підживлення необхідно провести, коли гарбуз починає формувати батоги і бутони. На цьому етапі важливо підживити гарбуз так, щоб забезпечити йому азот, фосфор і калій для розвитку великих і солодких плодів. Виберіть добрива, що містять ці елементи. Найзручнішим варіантом є нітроамофоска, яка містить всі три поживні елементи у водорозчинній формі. Розсипте нітроамофоску в сухому вигляді: на відстані 15 см від рослини зробіть невелику канавку, насипте туди добриво і засипте землею. Від першої канавки відступіть 10-15 см і повторіть процедуру.

Підживлення гарбуза таким способом забезпечить рівномірний розподіл поживних речовин, і коренева система рослини зможе поступово їх поглинати. Це допоможе гарбузу активно рости і досягати великих розмірів, а також накопичувати солодкість. Правильне підживлення гарбуза до кінця сезону допоможе вам отримати плоди, які добре розвиваються і досягають сортових характеристик.

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