В Україні середня заробітна плата зросла на 2,8 тис. гривень, показуючи значне підвищення рівня доходів громадян за останній рік.

За останній рік в Україні суттєво зросла середня зарплата. Це підтверджують дані Пенсійного фонду, який використовує цей показник для обчислення пенсій.

Інформацію оприлюднено на офіційному сайті ПФУ. Фонд повідомляє, що за другий квартал поточного року було затверджено новий розмір середньої заробітної плати, на основі якого розраховуються пенсії. Протягом року середня зарплата значно зросла.

Згідно з даними, середня заробітна плата за місяцями цього року складала:

у січні — 14,974 тис. гривень

у лютому — 15,267 тис. гривень

у березні — 15,433 тис. гривень

у квітні — 16,847 тис. гривень

у травні — 17,178 тис. гривень

у червні — 18,806 тис. гривень

Отже, в червні цього року середня зарплата зросла на 17,5% (або на 2,794 тис. гривень) у порівнянні з червнем минулого року. Водночас офіційний рівень річної інфляції становив 4,8%.

Зазначимо, що дані Пенсійного фонду щодо середньої зарплати, які використовуються для обчислення пенсій, можуть відрізнятися від даних Державної служби статистики. За інформацією Держстату, середня зарплата штатних працівників у першому кварталі становила 18,903 тис. гривень. Дані за другий квартал 2024 року поки що не опубліковані.

Прогнози щодо зростання зарплат в Україні Уряд переглянув прогнози щодо зростання заробітних плат у цьому році. Очікується, що середньомісячна зарплата (брутто) досягне 20,581 тис. гривень, з урахуванням інфляції реальне зростання складе 12,0%.

Раніше прогнозували середню зарплату на рівні 21,8 тис. гривень, однак через вищу інфляцію реальне зростання зарплат очікується на рівні 8,5%.

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