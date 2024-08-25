НАБУ і САП завершили розслідування та змінили підозри двом раніше викритим особам та вручили п'яту підозру у справі – приватному підприємцю, залученому в легалізації коштів.

НАБУ та САП направили до суду справу щодо чотирьох осіб, яких звинувачують у привласненні понад 28,5 млн грн державного підприємства «ДГ Ставидлянське» та у легалізації частини цих коштів на суму понад 17,9 млн грн. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Слідство встановило, що протягом 2021 року службовці ДП «ДГ Ставидлянське» уклали контракти з афілійованими з ними ТОВ на постачання пшениці та насіння соняшнику. Сільськогосподарську продукцію було реалізовано за ціною вдвічі нижчою за ринкову вартість, що спричинило збитки державному підприємству на суму понад 28,5 млн грн.

Частину отриманих у результаті злочинної діяльності коштів, а саме понад 17,9 млн грн, було легалізовано через безвідсоткові повертаємості фінансових допомог та фальсифікацію придбання товарів без реального здійснення господарських операцій.

Серед обвинувачених у справі:

Заступник директора Наукового інформаційно-аналітичного центру «Торговий дім Національної академії аграрних наук України» (НІАЦ «ТД НААН»), який є організатором злочинної діяльності (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);

Головний бухгалтер ДП «ДГ Ставидлянське» (ч. 5 ст. 191 КК України);

Директор ТОВ (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України);

Приватний підприємець (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України).

Матеріали щодо директора ДП «ДГ Ставидлянське» виділені в окреме кримінальне провадження.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали у вересні 2022 року за матеріалами Управління СБУ у Кіровоградській області, а 28 березня 2023 року повідомили чотирьом особам про підозру.

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