Важливо не лише забезпечити резервне джерело енергії для квартир і будинків, але й продумати способи живлення теплових насосів та ліфтів.

В Україні з жовтня планується впровадження графіків відключення електроенергії, як повідомляють більшість експертів в енергетичній сфері. До цього часу важливо не лише забезпечити резервне джерело енергії для квартир і будинків, але й продумати способи живлення теплових насосів та ліфтів у багатоквартирних будинках.

Більшість українців вже подбала про резервні джерела енергії на випадок відключень. Це підтверджує значне зростання попиту на зарядні станції, яке спостерігалося в липні. Для квартир доступні два основних варіанти: придбати інвертор з акумулятором або зарядну станцію. Ціни на таке обладнання варіюються в залежності від потужності.

Ціни на зарядні станції зменшилися. Наприклад, станція потужністю 2200 Вт від одного з популярних виробників зараз коштує близько 60 тис. грн, тоді як три тижні тому така ж модель продавалася за 66 тис. грн. Комплект живлення (інвертор та акумулятор) потужністю 2,4 кВт можна придбати за 51 тис. грн.

Набагато складніше забезпечити альтернативне живлення для ліфтів, теплових та водяних насосів, а також фільтрів у багатоквартирних будинках. Тут є кілька можливих рішень: інвертори з акумуляторами, генератори або сонячні панелі.

Забезпечення багатоповерхових будинків альтернативним живленням для теплових та водяних насосів, ліфтів та інших систем під час відключень є відповідальністю власників квартир. Однак не всі багатоповерхівки мають можливість зібрати необхідні кошти для придбання такого обладнання.

Джерело: OBOZ.UA.

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