Доплати Світової продовольчої програми ООН надаватимуть до кінця 2024 року для пенсіонерів.

Українцям пояснили, хто з пенсіонерів отримає збільшену пенсію у вересні. ООН активно допомагає українцям. Завдяки спеціальній програмі від цієї організації, пенсії частини українських пенсіонерів будуть підвищені восени. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Доплата до пенсії від ООН призначена для пенсіонерів, які відповідають певним критеріям. Щоб отримати цю надбавку, громадяни повинні проживати в зоні бойових дій і отримувати пенсію, яка не перевищує 3 250 гривень.

Крім того, важливо, щоб пенсіонер не отримував після 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій або грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію в 2 750 гривень, його доплата складає 500 гривень.

Ця доплата нараховується автоматично особам, що відповідають зазначеним критеріям. Пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду України для отримання цих коштів.

Доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН будуть надаватися до кінця 2024 року.

Доплати вже отримали більше ніж 470 тисяч українських пенсіонерів, а загальна сума виплачених коштів досягла 2 мільярдів гривень. Розмір цієї доплати визначається індивідуально і становить різницю між 3 250 гривнями та фактичною сумою пенсії.

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