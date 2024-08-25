Через це продаж нових автомобілів можуть знизитися втричі чи більше, тоді як реєстрації вживаних авто можуть скоротитися не менше ніж на третину.

У вересні уряд планує підвищення податків і зборів, що може призвести до зростання цін на автомобілі та паливо. Відповідно, водії вже незабаром відчують вплив нових податкових змін.

Про це повідомили у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Зокрема, планується введення військового збору в розмірі 15% від вартості транспортного засобу, який вперше реєструється в Україні. Це нововведення викликало критику та занепокоєння серед автодилерів.

Через цей податок продаж нових автомобілів може знизитися втричі або більше, тоді як реєстрації вживаних авто можуть скоротитися не менше ніж на третину.

Експерти прогнозують, що введення цього збору може збільшити витрати покупців автомобілів середнього класу на 150–250 тисяч гривень. Додаткові 15% податків можуть негативно вплинути на ринок нових автомобілів, що, в свою чергу, може зменшити надходження до державного бюджету замість очікуваного збільшення.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає це рішення виправданим, оскільки забезпечення армії є пріоритетом для держави. У таких умовах купівля автомобіля може відкластися, а в іншому випадку, пропонується компенсувати витрати на оборону шляхом сплати відповідних податків.

Договір купівлі-продажу можна оформити в сервісному центрі МВС. Оформлення документу входить у вартість послуги з перереєстрації.

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