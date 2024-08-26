Синоптик розказала, яка погода буде в Україні наприкінці літа, стало відомо, чого чекати на цьому тижні.

Кінець літа в Україні буде спекотним.

Про це розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

"Поки що, за розрахунками, які є на сьогодні, то останній тиждень літа - також переважно будуть високі значення температури", - додала Птуха.

За її словами, у деяких областях буде утримуватися спека, це стосується півдня та сходу країни.

"Щодо опадів, то також їх там небагато", - прогнозує синоптик.

До четверга майже в усіх областях країни буде суха погода, у другій половині тижня очікуються дощі з грозами.

Початок тижня буде спекотним, але потім температура повітря дещо знизиться.

Протягом найближчих трьох днів буде суха погода, але в західних областях України, а 22 серпня у північних, Вінницькій та Черкаській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер очікується південно-східний, 22 серпня на Правобережжі, зміниться на північно-західний, 3-10 м/с.

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на найближчі дні.

Прогнозується, що 25 та 26 серпня в Україні вночі буде +15 – +22 градуси, вдень +29 – +34.

У південній частині країни, місцями центральних і східних областях буде сильна спека, зокрема, +35 – +38 градусів.

До слова, за орієнтовним прогнозом на картах, 27 серпня опади очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

Вже в середу, 28 серпня, дощі ймовірно накриють всю Україну.

Джерело: unian.

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