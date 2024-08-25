Українським громадянам з найменшими пенсіями уряд обіцяє доплати. Це стосується осіб, які отримують менше ніж 3,25 тисячі гривень. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Як повідомляють у відомстві, право на доплати матимуть пенсіонери, які живуть у зонах конфлікту. Їм нарахують додаткові кошти від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця 2024 року. Основна умова — отримувачі не повинні мати додаткових виплат від міжнародних організацій.

Головна мета проєкту — надати підтримку пенсіонерам з низькими пенсіями, які не змогли покинути небезпечні зони бойових дій.

Міністерство повідомляє, що в рамках цього проєкту до кінця року понад 470 тисяч пенсіонерів отримають додаткові виплати.

Особливу увагу приділяють тим, хто не може самостійно звернутися за допомогою, наприклад, через відсутність доступу до інтернету. Проєкт розроблений таким чином, щоб зменшити бюрократичні перепони і максимально спростити процес отримання допомоги.

Відомство підкреслює, що для отримання додаткової фінансової допомоги пенсіонери повинні відповідати таким критеріям:

проживати в зонах бойових дій або на небезпечних територіях;

отримувати пенсію не більше 3,25 тисячі гривень;

не отримувати інші міжнародні виплати або підтримку для переселенців.

Спеціальних заявок для отримання виплат подавати не потрібно — допомога буде автоматично зарахована на картки разом з основною пенсією.

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