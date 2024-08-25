Військовий з позивним "Процент" розкритикував українців, які виступають за переговори з росією для завершення війни.

Військові 3-ї ОШБр прокоментували заяви українців про перемир'я. Бійці відзначили, що такі висловлювання свідчать про коротку пам'ять у людей. Вони також розповіли про помилки, які, на їхню думку, допускає військове керівництво стосовно бійців.

Про це розповіли військові з позивними "Дацик" та "Процент" під час подкасту "Штурмовий подкаст".

Військовий з позивним "Процент" розкритикував українців, які виступають за переговори з росією для завершення війни. Він зазначив, що такі висловлювання свідчать про "коротку пам'ять", якщо люди забули про військові злочини, скоєні росією.

"Мене харить те, що третій рік війни пішов, а ти зустрічаєш людей, а вони такі треба договоритись. Я кажу з ким ви зібралися договоритися. У наших людей дуже коротка пам’ять: вони забули, що було в Бучі, в Ізюмі, в багатьох містах. Забули ексгумацію тіл, подивіться відосіки вони всі збереглися. Коли дітей зґвалтованих викопують, жінок", — поділився військовий.

Він також підкреслив, що масові вбивства українців стануть неминучими, якщо ворог просунеться далі.

Водночас несправедливість відчувається і серед військових. Боєць з позивним "Дацик" зазначив, що командування часто "шкодує" нагород для захисників, які дійсно мають бойові заслуги.

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