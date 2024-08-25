Мобілізація продовжується та частина українців уникає призову, переховується від працівників ТЦК та пробуж тікати з країни. Стало відомо про один з таких випадків. Так, у Рівненській області засудили чоловіка, який отримав повістку і майже рік ховався від мобілізації. Про це йдеться у вироку Зарічненського районного суду Рівненської області.

За даними суду, в жовтні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення на службу. На судовому засіданні обвинувачений підтвердив, що з жовтня 2023 року уникає військової служби. Він висловив жаль за свої дії, але не розкаєвся та попросив суд відпустити його на волю.

Працівник ТЦК підтвердив, що чоловік ухилявся від військової служби. Військовослужбовець після того, як підсудний не прийшов до ТЦК, кілька разів приїжджав до помешкання ухилянта, проте той переховувався від ТЦК.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. Його взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані громадяни підлягають призову до армії. При цьому деякі категорії українців, зокрема багатодітні батьки, мають право на відстрочку.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.