Практикуйте на городі у цей період профілактичну боротьбу зі шкідниками, а не реактивну.

Виявляйте та відстежуйте проблеми на городі , перш ніж діяти, та обирайте найменш токсичний підхід.

Зберігайте біологічні агенти контролю, такі як хижаки та паразитоїди, які харчуються комахами-шкідниками.

Планування городу з 26 серпня по 1 вересня:

Оптимальний час для створення нового газону — із серпня до середини вересня.

25-27 серпня - будь-яке насіння, посаджене зараз, матиме тенденцію гнити. Останні два дні — добрі дні врожаю.

28 - 29 серпня - посадка розсадних грядок і квітників. Хороші дні для пересаджування. Найбільш сприятливі дні для посадки буряків, цибулі, ріпи та інших коренеплодів.

30-30 серпня - найкраще підходить для знищення бур'янів, шипшини, отруйного плюща та інших шкідників рослин. Очистіть лісові ділянки та огорожі. Вдалий день для врожаю.

1-й – 3-й день вересня: Очистіть землю, переверніть дернину або знищіть шкідників рослин. Перший день — добрий день для збирання врожаю.

4-й – 6-й день вересня чудово підходить для посіву зернових, сіна та кормових культур. Посадка квітів.

Джерело: farmersalmanac .

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