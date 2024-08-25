Виявляйте та відстежуйте проблеми на городі , перш ніж діяти, та обирайте найменш токсичний підхід.
Зберігайте біологічні агенти контролю, такі як хижаки та паразитоїди, які харчуються комахами-шкідниками.
Планування городу з 26 серпня по 1 вересня:
Оптимальний час для створення нового газону — із серпня до середини вересня.
25-27 серпня - будь-яке насіння, посаджене зараз, матиме тенденцію гнити. Останні два дні — добрі дні врожаю.
28 - 29 серпня - посадка розсадних грядок і квітників. Хороші дні для пересаджування. Найбільш сприятливі дні для посадки буряків, цибулі, ріпи та інших коренеплодів.
30-30 серпня - найкраще підходить для знищення бур'янів, шипшини, отруйного плюща та інших шкідників рослин. Очистіть лісові ділянки та огорожі. Вдалий день для врожаю.
1-й – 3-й день вересня: Очистіть землю, переверніть дернину або знищіть шкідників рослин. Перший день — добрий день для збирання врожаю.
4-й – 6-й день вересня чудово підходить для посіву зернових, сіна та кормових культур. Посадка квітів.
Джерело: farmersalmanac .
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