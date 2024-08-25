Для більшості українців ціна на воду у вересні залишиться колишньою та не для всіх. Справа у тому, що ціну для було підвищено влітку, то платіжки у декого збільшаться. В Україні не існує єдиної ціни на воду, оскільки вона варіюється в залежності від регіону. Кожен постачальник встановлює власні тарифи та правила.
У вересні не очікується підвищення тарифів на воду. Однак у червні для деяких споживачів ціни вже зросли.
Ціни на воду зросли через те, що деякі громади самостійно підвищили тарифи. Найбільше змінилася вартість водопостачання у ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 гривні за кубометр.
Ось як змінилися ціни для інших компаній:
- КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал — 23,86 гривні;
- КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 22,88 гривні;
- Дніпроводоканал — 23,92 гривні;
- Львівводоканал — 20,04 гривні;
- Київводоканал — 21,42 гривні;
- Харківводоканал — 22,87 гривні;
- Черкасиводоканал — 20,19 гривні;
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;
- Житомирводоканал — 32,77 гривні.
Що стосується водовідведення, то найбільше подорожчала послуга у КП "Облводоканал" — до 41,30 гривні за кубометр.
Джерело: 24 Канал.
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