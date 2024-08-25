Ціни на воду в Україні зросли через те, що деякі громади самостійно підвищили тарифи.

Для більшості українців ціна на воду у вересні залишиться колишньою та не для всіх. Справа у тому, що ціну для було підвищено влітку, то платіжки у декого збільшаться. В Україні не існує єдиної ціни на воду, оскільки вона варіюється в залежності від регіону. Кожен постачальник встановлює власні тарифи та правила.

У вересні не очікується підвищення тарифів на воду. Однак у червні для деяких споживачів ціни вже зросли.

Ціни на воду зросли через те, що деякі громади самостійно підвищили тарифи. Найбільше змінилася вартість водопостачання у ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 гривні за кубометр.

Ось як змінилися ціни для інших компаній:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал — 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 22,88 гривні;

Дніпроводоканал — 23,92 гривні;

Львівводоканал — 20,04 гривні;

Київводоканал — 21,42 гривні;

Харківводоканал — 22,87 гривні;

Черкасиводоканал — 20,19 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;

Житомирводоканал — 32,77 гривні.

Що стосується водовідведення, то найбільше подорожчала послуга у КП "Облводоканал" — до 41,30 гривні за кубометр.

Джерело: 24 Канал.

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