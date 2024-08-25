Під час обшуків у їхніх помешканнях та на робочих місцях були вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, печатки та документація.

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру засновнику та бухгалтеру товариства. Їх звинувачують у привласненні понад 1,2 млн грн на ремонті залізничного об’єкту. Подробиці повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, між товариством і філією АТ «Укрзалізниця» був укладений договір на поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці в Синельникове.

Повідомляється, що підозрювані свідомо внесли і затвердили неправдиву інформацію в офіційні документи щодо вартості та обсягу виконаних будівельних робіт.

На основі підроблених документів на рахунок товариства було зайво перераховано понад 1,2 млн грн бюджетних коштів, якими згодом заволоділи підозрювані.

Під час обшуків у їхніх помешканнях та на робочих місцях були вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, печатки та документація.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру засновнику та бухгалтеру товариства за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, та підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.