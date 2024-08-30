Повідомлено про підозру голові однієї з адміністрацій Дніпровської міської ради. Його обвинувачують у привласненні понад 1 млн грн на реконструкції мереж водопостачання. Подробиці повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2023 році районна адміністрація та приватне підприємство уклали контракт на реконструкцію водопровідних мереж у житловому масиві Дніпра.

Службовець, знаючи, що обсяги та вартість будівельно-монтажних робіт і матеріалів були значно завищені, вніс неправдиві дані до офіційних документів і підписав їх. Внаслідок цього на рахунок підрядника були перераховані кошти.

Ці дії спричинили значні збитки для територіальної громади, що перевищують 1 млн гривень.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків у місцях проживання підозрюваного, в приміщенні міської ради та в його автомобілі. Під час обшуків були вилучені чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерна техніка.

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Мова йде про тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн гривень. За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру голові районної адміністрації Дніпровської міської ради у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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