У 2024 році в Україні в системі пенсійного страхування відбулися суттєві зміни.

У 2024 році для зарахування одного місяця стажу мінімальний страховий внесок складає 1760 грн, що дорівнює 22% від мінімальної зарплати (8 000 грн). У рік це становить 21 120 грн. Проте, якщо громадянин бажає купити рік стажу одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за цей період, загальна сума буде вдвічі більше: 3 250 грн за місяць та 42 240 грн за рік. Про це повідомили у ПФУ.

У 2024 році в системі пенсійного страхування відбулися суттєві зміни, зокрема підвищення мінімальної заробітної плати, що вплинуло на вартість страхового стажу.

Мінімальний страховий внесок для зарахування одного місяця стажу у 2024 році становить 1 760 грн. Це відповідає 22% від підвищеної мінімальної заробітної плати в 8 000 грн, яка була встановлена з 1 квітня 2024 року. Цей внесок сплачує як роботодавець за працюючу особу, так і сам громадянин, якщо він самостійно формує свій пенсійний стаж.

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі, так і непрацюючі громадяни. Це дозволяє особам без офіційного місця роботи або тим, хто працює за кордоном, забезпечити собі майбутню пенсію в Україні.

У 2024 році українці можуть придбати страховий стаж онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб «купити» страховий стаж, потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Зробити це можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua/):

Увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID. Оберати розділ "Комунікація з ПФУ" і натиснути “Договір на добровільну участь”. Внести персональні дані особи, на користь якої будуть надходити добровільні внески (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження). Якщо внески людина платитиме за себе, то слід натиснути “Бажаю сплачувати внески за себе” й зазначити необхідну інформацію. Дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані. Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку “Підписати й сплатити”. Сплатити внески, обравши зручний спосіб (через “Portmone” чи платіжне доручення).

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