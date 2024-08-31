Синоптик розповіла, якою буде погода наприкінці літа і чи варто чекати на дощ у цей день.

На півдні України, де місцями пройдуть дощі, температура буде трохи нижчою, ніж у решті регіонів країни.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Серпень завершується гарячою та переважно сухою погодою. Так буде і у вихідні найближчі", - прогнозує синоптик.

За її словами, температура повітря в денні години становитиме +30...+34 градуси, лише у південній частині трохи нижче, +27...+30 градусів.

"Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями короткочасні грозові дощі пройдуть", - розповіла експерт з погоди.

Метеоролог Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук повідомляє, що у суботу, 31 серпня, буде спекотна та суха погода у більшості областей України.

Вітер буде східним, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С, у Криму +25…+30 °С.

У Києві у суботу, 31 серпня, синоптики також не прогнозують дощів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19 °, вдень близько 30 °.

У Львові очікується сонячна погода, дощів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів, в Одесі зранку буде безхмарно, потім небо закриють хмари, які залишатимуться до вечора, опадів не очікується.

У Харкові - +33 вдень та +20 вночі, в Одесі - +27 вдень та +21 вночі.

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