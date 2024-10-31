Процедура відеоідентифікації відбувається не раніше ніж через 10 робочих днів і не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту подачі заяви.

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини пояснили, як громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновити виплати пенсій, що були призупинені.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Алгоритм відновлення пенсій для мешканців ТОТ

Як зазначається, якщо на банківський рахунок не надходять пенсійні виплати, громадяни, що перебувають на окупованих територіях, можуть пройти процедуру віддаленої ідентифікації.

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Зайти на вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ); Авторизуватися через "Дія.Підпис" або електронний підпис, виданий банком; Знайти на порталі розділ "Заява на ідентифікацію в режимі відеоконференції"; Заповнити необхідні поля, позначені зірочкою; Обрати зручний варіант відеозв’язку (Google Meet, Zoom або інші платформи).

"Зверніть увагу! Процедура відеоідентифікації відбувається не раніше ніж через 10 робочих днів і не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту подачі заяви", — підкреслив омбудсмен.

Також громадяни можуть звернутися за допомогою до Офісу омбудсмена за телефонами:

0 800 501 720; 044 299 74 08.

Крім того, можна написати на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua.

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