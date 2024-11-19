Українці можуть отримати фінансову допомогу на поховання родича у вигляді кількох пенсій, що виплачуються найближчим членам сім'ї.

Про це повідомляють в Дії.

Як отримати дві пенсії після смерті родича

Члени родини можуть отримати допомогу на поховання у розмірі пенсії, яку отримував померлий на момент смерті, згідно з інформацією, опублікованою у застосунку «Дія».

У разі смерті пенсіонера, що отримував пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", його родичам або людині, яка організувала поховання, виплачується допомога, яка дорівнює трьом місячним пенсіям, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Важливо! Якщо поховання організовує держава, така допомога не надається.

Необхідні документи

Щоб отримати виплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати такі документи:

Заява на отримання допомоги на поховання. Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім тих, хто відмовився від нього з релігійних міркувань та має відповідну відмітку у паспорті). Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Свідоцтво про смерть. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру) або довідка про смерть пенсіонера. Якщо смерть зареєстрована за кордоном, необхідно подати свідоцтво про смерть або документ, виданий іноземними органами, що підтверджує факт смерті.

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