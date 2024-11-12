Максимальний розмір цієї допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 грн у 2024 році.

В Україні пенсійний вік настає у 60, 63 або 65 років, однак, якщо не вистачає страхового стажу для отримання пенсії, громадяни можуть звернутися за державною соціальною допомогою.

Як оформити такі виплати пояснили на Урядовому порталі.

Розмір цієї допомоги у 2024 році досить невеликий. Детальну інформацію про умови та порядок оформлення можна знайти на Урядовому порталі.

Можливий стаж для виходу на пенсію у 2024 році:

У 60 років — від 31 року стажу;

У 63 роки — від 21 до 31 року стажу;

У 65 років — від 15 до 21 року стажу.

Українці, які мають менше 15 років страхового стажу, можуть претендувати на соціальну допомогу у 65 років, якщо сукупний дохід їх сім'ї відповідає встановленим критеріям. Замість пенсії їм надається соціальна допомога, сума якої дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн у 2024 році), та середньомісячним доходом на одну людину в сім'ї за останній піврок.

Максимальний розмір цієї допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 грн у 2024 році. При підвищенні прожиткового мінімуму зростає і розмір соціальної допомоги непрацездатним особам.

Як оформити соціальну допомогу

Для оформлення соціальної допомоги необхідно надіслати до органів соціального захисту із заявою та наступними документами:

декларація про доходи та майно (на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останню шість або два місяці, що передують місяцю звернення;

копія рішення суду про визнання особи недієздатною (якщо це додаток);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб);

документ, що підтверджує повторення представника закладу, який виконує функції опікуна (якщо опікун не призначений);

копія довідки про статус переміщеної особи, посвідчення біженця або інший документ, що підтверджує легальне перебування (при потребі);

копія довідки про реєстрацію місця проживання.

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