В Україні пенсійний вік настає у 60, 63 або 65 років, однак, якщо не вистачає страхового стажу для отримання пенсії, громадяни можуть звернутися за державною соціальною допомогою.
Як оформити такі виплати пояснили на Урядовому порталі.
Розмір цієї допомоги у 2024 році досить невеликий. Детальну інформацію про умови та порядок оформлення можна знайти на Урядовому порталі.
Можливий стаж для виходу на пенсію у 2024 році:
- У 60 років — від 31 року стажу;
- У 63 роки — від 21 до 31 року стажу;
- У 65 років — від 15 до 21 року стажу.
Українці, які мають менше 15 років страхового стажу, можуть претендувати на соціальну допомогу у 65 років, якщо сукупний дохід їх сім'ї відповідає встановленим критеріям. Замість пенсії їм надається соціальна допомога, сума якої дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн у 2024 році), та середньомісячним доходом на одну людину в сім'ї за останній піврок.
Максимальний розмір цієї допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 грн у 2024 році. При підвищенні прожиткового мінімуму зростає і розмір соціальної допомоги непрацездатним особам.
Як оформити соціальну допомогу
Для оформлення соціальної допомоги необхідно надіслати до органів соціального захисту із заявою та наступними документами:
- декларація про доходи та майно (на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останню шість або два місяці, що передують місяцю звернення;
- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (якщо це додаток);
- копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб);
- документ, що підтверджує повторення представника закладу, який виконує функції опікуна (якщо опікун не призначений);
- копія довідки про статус переміщеної особи, посвідчення біженця або інший документ, що підтверджує легальне перебування (при потребі);
- копія довідки про реєстрацію місця проживання.
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