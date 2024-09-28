Є щось особливо приємне в тому, щоб все ще мати можливість їсти продукти зі свого городу, тому дізнайтеся, як зберігати врожай у квартирі.

Існує безліч літніх овочів , включаючи картоплю, цибулю, часник, буряк, моркву та зимовий гарбуз, які можна відносно легко зберігати врожай у квартирі.

Як зберігати врожай у квартирі?

Якщо у вас небагато овочів, гарним варіантом буде холодильник. Покладіть їх у ящик для фруктів та овочів у пластиковому пакеті з отворами або накрийте яблука вологим паперовим рушником.

Не зберігайте інші овочі в тому ж ящику, тому що, наприклад, яблука виділяють етиленовий газ, який може прискорити псування сусідніх продуктів.

Для зберігання в холодильнику покладіть овочі однакового розміру та сорту в один шар у пакети для заморожування. Видаліть якомога більше повітря перед тим, як запечатати кожний пакет. Складіть пакети на полиці або в ящику холодильника. Щомісяця перевіряйте на предмет гниття та використовуйте їх насамперед.

Якщо у вас більша кількість урожаю овочів та фруктів, знайдіть прохолодне, темне (або тьмяне) місце з відносною вологістю, наприклад, підвал або гараж.

Як зберігати врожай овочів у квартирі?

Зберігання овочів у холодильнику. Для зберігання в холодильнику покладіть овочі однакового розміру та сорту в один шар у пакети для заморожування.

Видаліть якомога більше повітря перед тим, як запечатати кожний пакет.

Як зберігати врожай моркви у квартирі?

Джерело: gardeners .

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