Жовтень - важливий місяць для садівників та городників, які прагнуть максимально використати сезон для висадження рослин.

Місячний посівний календар допоможе визначити, коли саме краще сіяти, а коли утриматися від роботи на ділянці, щоб уникнути шкоди рослинам.

З 4 по 5 жовтня настає сприятливий час для посадки квітів, таких як троянди та гортензії. Це також ідеальні дні для обрізки та мульчування, але варто уникати внесення добрив по листю.

З 6 по 8 жовтня можна займатися висадженням плодових дерев і ягідних чагарників, а також сіяти зелені овочі. Це час для боротьби зі шкідниками, але не для обрізки. Період 9-12 жовтня присвячений збору врожаю: пізні овочі, фрукти та ягоди готові до збору, а також можна зайнятися живцюванням.

Наступні дні (13-15 жовтня) не рекомендуються для посадок, але ідеальні для збору насіння та підготовки ґрунту. Дні повного місяця (16-18 жовтня) також не підходять для активної роботи на ділянці.

З 19 по 21 жовтня ви зможете розпушити ґрунт і сіяти озимі культури. Цей час також підходить для боротьби з бур'янами. Далі, 22-23 жовтня, — найкращі дні для посадки будь-яких культур. Всі рослини добре приживуться.

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