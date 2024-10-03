У цій статті ми обговоримо наступне, коли підживлювати плодові дерева восени у ваших конкретних цілях.

Щоб давати рясні плоди, різним видам фруктових дерев необхідно правильне підживлення, дізнайтеся, чим "кормити" дерева восени для рясного врожаю.

Молодим деревам восени потрібне гарне харчування для зростання та отримання рясного врожаю, як і овочів, квітів та інших рослин.

Чим підживлювати дерева восени для рясного врожаю?

Правильне добриво плодових дерев не лише збільшує поточне виробництво плодів, а й сприяє довгостроковим перевагам для здоров'я дерев.

При використанні органічних добрив, таких як компост або курячий послід, плодові дерева — чи то яблуні, чи то інші плодові дерева — демонструють стійке зростання та покращене засвоєння поживних речовин, що посилює їх стійкість до хвороб.

Не всі плодові дерева потрібно підживлювати щороку та в однакових кількостях. Якщо ви підживлюєте їх надто великою кількістю азоту, вони виростуть з великою кількістю листя, але дадуть вам дуже мало плодів.

Рекомендується використовувати органічні джерела азоту, щоб запобігти згорянню.

Чим підживлюватидерева восени для рясного врожаю:

Фруктові дерева віддають перевагу органічних добрив з високим вмістом азоту.

Хороші органічні добрива з високим вмістом азоту включають кров'яне борошно, соєве борошно, компостований курячий послід, борошно з насіння бавовнику та пухове борошно.

Також є спеціально розроблені добрива для плодових дерев.

Крім азоту, плодовим деревам необхідні інші макро-і мікроелементи.

Додавання компосту при добриві забезпечує наявність органічних речовин та мікроелементів.

Джерело: groworganic .

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