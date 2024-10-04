Хазяйки поділилися хитрощами, як правильно виростити врожай огірків на підвіконні.

Привабливі рослини огірків можна вирощувати як у землі, так і на високих грядках або контейнерах на підвіконні.

Щоб максимально використати свій урожай, дотримуйтесь цих основ і вирощуйте огірки, які підходять для вашого підвіконня та кулінарних планів.

Як правильно виростити врожай огірків на підвіконні?

Посадка огірків у горщиках.

Щоб вирощувати огірки у горщиках на підвіконні, почніть із великих горщиків, які можуть підтримувати як коріння, так і лози.

Невеликий горщик добре підходить для енергійних огіркових рослин.

Наповніть горщик високоякісною комерційною ґрунтовою сумішшю, розробленою для використання в горщиках.

Якщо ви хочете зробити свою власну суміш , змішайте рівні частини ґрунтової суміші для огірків, компосту та вермікуліту, мінералу, який допомагає утримувати вологу.

Посадіть три насінини на невелику глибину в середину кожного контейнера.

Коли сіянці підростуть, проредіть їх до одного огіркового сіянця на горщик.

Якщо ви саджаєте на підвіконні розсаду огірком, то у розсади, вирощеної в розпліднику, зазвичай більше одного насіння в маленькому горщику.

Додавання добрив під час посадки огірків на підвіконні дозволяє огіркам правильно почати зростання, але додаткові підживлення допомагають зростанню виноградних лоз та фруктів.

Удобрюйте рослини огірків на підвіконні двічі протягом вегетаційного періоду збалансованим добривом.

Не піддавайтеся спокусі передобрити огірки на підвіконні, надто багато добрив стимулює зростання листя та лози за рахунок ваших плодів.

Джерело: gardentech .

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