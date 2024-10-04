Господині поділилися перевіреними методами, як виростити врожай руколи у горщику на підвіконні.

Перш ніж посадити насіння руколи , вам слід переконатися, що ваші горщики підготовлені та розташовані на підвіконні так, щоб отримувати достатньо сонячного світла.

Для максимального контролю вологості в горщиках насипте на дно шар дрібного гравію або каміння.

Цей ключовий бар'єр під ґрунтом сприятиме дренажу та збільшить аерацію.

Після того, як каміння буде поміщено, заповніть горщики звичайним ґрунтом.

Як виростити врожай руколи в горщику на підвіконні?

Почніть сіяти насіння руколи за місяць до вашого середнього останнього заморожування.

Посадіть насіння руколи в горщику на підвіконні і обережно полийте його. Якщо тримати їх вологими, насіння повинне швидко прорости. Проростання зазвичай відбувається протягом 3-10 днів.

Висівати кілька насінин руколи в контейнер.

Як тільки насіння руколи проросте, проредіть його, залишивши тільки найсильніші рослини.

Поливайте руколу в міру потреби. Рукола буде почуватися найкраще, якщо грунт буде вологим. Хоча грунт для руколи повинен бути повністю вологим, уникайте надмірного поливу. Коренева гнилизна може швидко розвинутися, якщо грунт буде заболоченим.

Найкраща порада - поливати руколу через день або коли верхній дюйм ґрунту стане сухим.

При регулярному поливанні ваша руккола буде готова до збирання врожаю вже за 30 днів.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.