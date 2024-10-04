Господині поділилися хитрощами, які прянощі можна вирощувати у себе вдома на підвіконні.

Мати власний город із травами на підвіконні – це не просто необхідність для досвідчених домашніх кулінарів, дізнайтеся, які прянощі можна вирощувати вдома.

Теоретично більшість пряних трав можна вирощувати в приміщенні, де вони зручно розташовані на відстані витягнутої руки для приготування їжі.

Які прянощі можна вирощувати на підвіконні?

Зелена цибуля.

Що стосується світла, цибуля-різанець (Allium schoenoprasum) не потребує такої кількості, як деякі інші трави, тому її можна вирощувати практично будь-де. Однак, оскільки не всі промені світла можуть проникати через вікно, найкраще підійде найсвітліше підвіконня. Регулярний полив та добриво важливі для цибулі-різанця, що росте на підвіконні.

Серед прянощів, які можна вирощувати вдома на підвіконні – м'ята.

М'ята (Mentha) буває різних видів, а перечна м'ята (Mentha piperita) є одним із найпопулярніших на кухні. Вона швидко росте і швидко розростається та укорінюється в горщику. Помістіть м'яту в частково затінене місце, регулярно поливайте та підживлюйте її.

Базилік.

Базилік (Ocimum basilicum) повинен бути на кожній кухні, тому що ніщо не зрівняється зі смаком свіжого базиліку. Завжди зрізайте стебло над новою парою листя при збиранні врожаю, щоб спонукати рослину розгалужуватися і формувати нове листя там. Цій траві потрібне сонячне місце, багатий на поживні речовини грунт і постійний полив і підживлення.

Петрушка.

Вирощування петрушки (Petroselinum crispum) на підвіконні також має сенс, оскільки у свіжому вигляді вона набагато ароматніша, ніж у сушеному. Петрушка віддає перевагу яскравому місце, але без прямих сонячних променів. Також має бути тепло, щоби трава добре росла. Регулярно поливайте і підгодовуйте петрушку, тому що їй потрібно багато поживних речовин.

Розмарин.

Розмарин (Rosmarinus officinalis) - одна з найпростіших у вирощуванні кухонних трав, її аромат посилює смак безлічі страв: від ситних рагу до смажених овочів та супів. Тримайте прянощі у сонячному місці, їх вирощують удома на підвіконні.

Джерело: plantura .

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