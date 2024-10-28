Досвідчені садівники радять виконати кілька ключових процедур, щоб забезпечити груші максимальний захист та комфорт перед зимою.

Сім основних кроків, які варто зробити восени, щоб ваша груша була здоровою та приносила гарний врожай в майбутньому.

Добриво. Підживлення — одна з найважливіших процедур. Для груші рекомендується використовувати суперфосфат і сульфат. Щоб добрива максимально ефективно досягли кореневої системи, викопайте траншею глибиною до 20 см навколо стовбура. На кожен квадратний метр траншеї достатньо однієї столової ложки добрив. Це дозволить рослині отримати необхідні елементи для збереження здоров’я.

Мульчування. Коренева система груш потребує кисню, тому важливо розпушити ґрунт у радіусі одного метра від стовбура. Після розпушування рекомендується полив, що забезпечить вологу для коренів. Щоб уберегти коріння від морозів, пристовбурне коло потрібно мульчувати торфом або тирсою. Це допоможе підтримувати оптимальний рівень вологості в ґрунті.

Обрізка. Осіння обрізка може бути небезпечна для груш, оскільки пагони можуть обморожуватися. Проте правильна обрізка допомагає формувати кущ та спростити догляд у майбутньому. Слід обрізати довгі пагони і формувати крону, обробляючи зрізи садовим варом, приготованим з нігролу, парафіну і каніфолі. Це запобігає ушкодженням і зараженням.

Пересадка. Хоча осіння пересадка груші викликає суперечки серед садівників, у регіонах з помірними зимами рослина може встигнути вкоренитися. Пересаджувати груші слід відразу після збору врожаю, за місяць до заморозків. Яму для посадки потрібно викопати відповідно до розміру кореневої системи, заповнити перегноєм або компостом і рясно полити після пересадки.

Побілка. Навесні груша може постраждати від яскравого сонячного світла, що викликає опіки. Тому восени проводять побілку стовбура. Розчин можна купити в магазині або приготувати самостійно: змішайте 1,5 кг очищеної глини і 2 кг вапна з водою. Обробляти потрібно лише стовбур від прикореневого кола до перших гілок для дорослих дерев, молоді ж саджанці покривають повністю.

Захист. Шкідники можуть стати серйозною загрозою для здоров'я груші. Побілка стовбура та обгортання лапником є ефективними методами захисту. Після обрізки важливо спалити листя та зібрати гнилі плоди, щоб запобігти поширенню захворювань.

Укріплення. Останній крок у підготовці груш до зими — формування дерева. Особливо це важливо для молодих саджанців, які вразливі до обмороження. Стовбури варто прив’язувати до кілків, щоб уникнути пошкоджень від сильних вітрів. Зв'язування гілок також допоможе зберегти форму дерева.

Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити своїм деревам здоров'я та плодючість на наступний рік.

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