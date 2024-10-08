Досвідчені господині знають, що знезараження грядок відіграє ключову роль у підготовці до наступного вегетаційного сезону.

З настанням більш прохолодних днів садівники-городники можуть працювати над продовженням урожаю холодного сезону, знезаразивши грядки або покращуючи ґрунт.

Знезараження грядок на городі осінь.ю дає вашим рослинам міцну основу для майбутніх холодних місяців.

Прибирання та знезараження городу допомагає запобігти хворобам, а обрізка рослин дає їм можливість відновитися до наступного вегетаційного сезону. Свіжі поживні речовини у ґрунті збережуть ваш сад здоровим та процвітаючим.

Як восени знезаразити грядки на городі?

Перевірте свій город на наявність ознак хвороб чи шкідників під час збирання. Видаліть всі уражені рослини та утилізуйте їх належним чином, щоб уникнути подальшого зараження.

Після очищення грядок на городі ретельно полийте їх. Якщо ви додаєте нові рослини, розгляньте можливість змішування з компостом чи органічним добривом для живлення ґрунту.

Ви можете знайти високоякісний компост та добрива на фермерському ринку.

На невеликій ділянці городу чи теплиці небажано використовувати хімічні препарати.

Краще віддати перевагу речовинам, у складі яких є корисні мікроорганізми, безпечні для людини, тварин, комах та інших представників фауни.

Однак, якщо біопрепарати виявляються недостатньо ефективними, без хімікатів не обійтися. Вибирайте ті, де відзначено 3-4 клас небезпеки. Восени ґрунт можна обробити 3%-ним розчином бордоської рідини.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для догляду за пенсією: що можна зробити, щоб не залишитися без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилася історія