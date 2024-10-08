Дізнайтеся, як вирощувати перець у горщиках на підвіконні, терасі або теплиці для отримання смачного домашнього врожаю.

Для вирощування на підвіконні перцю потрібне тепле середовище з великою кількістю прямого сонячного світла.

Тому перець ідеально підходить для посадки у віконних ящиках на сонячному підвіконні, що виходить на південь; додайте його до списку культур для вирощування в теплиці або вирощуйте у захищеному місці у саду у дворі або на балконі.

Більшість сортів перцю родом із теплого клімату, і для проростання їм потрібно багато тепла. Це робить їх ідеальними рослинами для вирощування у горщиках у приміщенні, де вони краще захищені від холодних погодних умов.

Як на підвіконні виростити перець?

Висівайте насіння перцю одночасно з іншими простими у вирощуванні культурами, наприклад, якщо ви вирощуєте помідори у горщиках на підвіконні.

Якщо ви збираєтеся вирощувати перець у горщиках на відкритому повітрі, зачекайте до кінця березня чи квітня, коли погода трохи потеплішає, перш ніж сіяти насіння.

Для вирощування перцю в горщиках на підвіконні доступний широкий асортимент насіння, включаючи солодкі та гострі сорти, тому вибирайте найкращий сорт відповідно до своїх смаків.

Важливо вибрати сорт перцю, який, як ви знаєте, добре ростиме в горщику на підвіконні.

Поступово розподіліть насіння одне від одного (на відстані не менше 2 см один від одного) по поверхні легко дренованого компосту і посипте зверху шаром компосту.

Джерело: idealhome .

Останні новини України:

Копайте часник терміново: городник назвав основні ознаки дозрівання.

Огірки після такого підживлення обдарують казковим урожаєм: найкращі способи за копійки.

Листя огірків жовтіє і сохне: як можна гарантовано врятувати врожай.