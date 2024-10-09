Є кілька способів уникнути появи та захистити садок від гризунів, коли погода стає холоднішою.

Осінь - час, коли джерела їжі для гризунів починають вичерпуватися, і вони починають шукати укриття та їжу, які приведуть їх до наших садів та будинків.

Однак є кілька порад, як вигнати їх із вашого будинку.

Захист саду від гризунів восени, дізнайтесь найкращі методи досвідчених господинь:

Рослина м'ята перцева: гризуни ненавидять запах м'яти, тому рекомендується посадити м'яту навколо вашої будови, щоб відлякати їх від спроб пробратися всередину.

Це не тільки запобіжить проникненню гризунів у вашу садову споруду, але й улітку вона цвістиме ніжними фіолетовими квітами, прикрашаючи ваш садовий простір.

Щоб захистити сад від гризунів восени, Ви також можете створити свій власний спрей з перцевою м'ятою, використовуючи 10 крапель олії перцевої м'яти, 1 склянку білого оцту (або 3-5 крапель рідкого засобу для миття посуду) та 1-2 склянки води.

Розпиліть суміш у проходах та навколо місць, де ви помітили активність гризунів, і вони незабаром зникнуть.

Видалити джерела їжі: будівлі, особливо влітку, часто використовуються як місце для розваги та прийому гостей.

Якщо ви не приберете джерела їжі із садової будівлі, це може залучити гризунів та інших шкідників.

Обов'язково ретельно очистіть всі зовнішні будівлі після використання, щоб видалити всі сліди їжі.

Закрийте всі отвори: гризуни можуть пролізти через дуже маленькі отвори, тому, якщо у ваших садових спорудах є отвори, вони знайдуть шлях.

Важливо закласти всі отвори в будівлях та інших садових елементах, таких як паркани та фундаменти, щоб захиститися від гризунів восени.

Для цього можна використовувати дротяну сітку-герметик.

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