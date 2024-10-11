Садівники розкрили секрети щедрого врожаю та що потрібно зробити з малиною наприкінці дачного сезону.

Осінні сорти малини зазвичай приносять менше плодів, ніж літні сорти, тому гарною ідеєю залишитиме більше пагонів, щоб збільшити врожайність.

Плоди дозріватимуть з кінця літа до перших заморозків, з'являючись потроху і часто.

Що потрібно зробити з малиною наприкінці дачного сезону?

Коли з основи малини виростуть нові пагони, обріжте старі пагони лише на рівні землі. У наступні роки обрізайте всі пагони малини на рівні землі взимку, не пізніше лютого.

Укорінені рослини малини навесні дають багато нових пагонів. Переконайтеся, що ширина кожної грядки становить 75-90 см, щоб розмістити нові пагони, і видаліть усе, що опиниться за межами смуги. При необхідності прорідіть пагони малини, залишивши їх на відстані 8-10 см один від одного.

Ви можете схитрувати та отримати невеликий, надранній урожай з малини, що плодоносить восени, залишивши кілька стебел необрізаними. Це, мабуть, не дуже знижує врожай восени.

Ягоди малини ідеально підходять для приготування джемів, сиру та желе.

Вони також добре заморожуються - вибирайте ягоди малини, що повністю дозріли, не мийте їх без необхідності і заморожуйте якнайшвидше.

Розкладіть чисті фрукти на шар на металевому підносі і заморозьте. Коли малина затвердіє, покладіть її у пластикові пакети чи контейнери, запечатайте та поверніть у морозилку.

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