Обрізка винограду восени допоможе рослині спрямувати всю свою енергію на розвиток здорового коріння, пагонів і гарного врожаю.

У міру того, як ваш виноград зростатиме протягом наступних кількох років, ви захочете переконатися, що він залишається продуктивним і дає хороший урожай, тому важливо знати, як його обрізати восени.

Виноград може жити десятиліттями чи навіть довше, тому важливо дати їм хороший старт і правильно обрізати їх на кожному етапі їхнього життя.

Як тільки лоза почне давати багато плодів, ви також можете проредити її, щоб покращити розмір та якість винограду.

Ось все, що вам потрібно знати, як обрізати виноград.

Як обрізати виноград восени для врожаю?

Основна частина обрізки винограду має бути зроблена, коли виноградна лоза перебуває у стані спокою (не росте) з пізньої осені до ранньої весни.

Ваша виноградна лоза повинна бути готова до обрізки з листопада, але перш ніж ви приступите до обрізки, переконайтеся, що все листя опало і протягом місяця не розвивалися нові нирки - це ознаки того, що ваша лоза перебуває в стані спокою.

Отже, як треба обрізати виноград восени для хорошого врожаю?

Перед початком роботи переконайтеся, що інструменти для обрізання винограду восени чисті та продезінфіковані.

Якщо у вас є виноградна лоза, яка вже зріліша і починає виглядати здеревілою, вам потрібно буде обрізати цей виноград досить сильно, щоб стимулювати новий зріст - це слід робити пізно восени або взимку.

Просто обріжте всі сплячі гілки винограду або стебла до двох-трьох бруньок або довжини близько 8-10 см. Це буде стимулювати ваш виноград до швидкого зростання навесні та плодоношення на новому зростанні.

Джерело: rootsplants .

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