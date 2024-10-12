Вирощування лохини на балконі настільки просто і продуктивно, що ви можете спробувати це, навіть якщо у вас достатньо місця в саду для цієї багатої антиоксидантами ягоди.

Лохина добре росте в горщиках і є відмінним рішенням, якщо у вас немає оптимального садового ґрунту.

Рослини лохини процвітатимуть і плодоноситимуть у контейнерах, якщо їм надати повне сонце.

Однак вирощування лохини в горщиках (або деінде) вимагає терпіння, оскільки більшості плодоносних видів, вирощених з насіння, може знадобитися кілька років, щоб дати плоди.

У більшості регіонів садіть лохини в контейнери навесні або пізно восени. Зачекайте з посадкою кущів у контейнери до початку або середини весни у найхолодніших зонах.

Вибір місця посадки лохини:

Переміщуйте контейнери з лохиною протягом дня, щоб рослини отримували достатньо сонця.

Для запилення вам знадобиться більше однієї рослини лохини. Повторіть відстань, глибину та опору для всіх них – посадіть один кущ чорниці у горщик.

Кущі лохини люблять дуже кислий грунт; рівень pH між 4,0 і 4,8 необхідний для того, щоб рослини вбирали воду та поживні речовини та виробляли ягоди.

Оскільки більшість садових ґрунтів не є за своєю природою такими кислими, посадка лохини в контейнерах дозволяє вам краще контролювати рівень кислотності ґрунту.

Джерело: ціпрузі .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.