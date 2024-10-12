Щоб запобігти розтріскуванню, найкраще збирати капусту, коли тверді кочани, таким чином можна зберегти її свіжою.
Багато городників вирощують капусту через її універсальність у свіжому вигляді, давайте розглянемо найкращі методи зберігання капусти.
Як зберегти капусту свіжу до весни?
Для зберігання капусти необхідне прохолодне, вологе середовище. Ідеальним місцем для цього є підвал із земляною підлогою, але підійде і холодильник.
Щоб зберегти свіжу капусту придатну для вживання якомога довше, зберігайте її при температурі 0 °C до 4 °C.
Прагніть до вологості 95 відсотків. Обернувши качан капусти вологою паперовою серветкою і помістивши капусту у пластиковий пакет, що вентилюється, ви збережете вологу, коли капуста зберігається в холодильнику.
Правильний догляд за капустою після збирання врожаю також може зберегти свіжу капусту довше. Щоб запобігти втраті вологи, збирайте капусту в прохолодну пору дня і не залишайте свіжозібрану капусту під прямим сонячним промінням.
Акуратно помістіть капусту в картонні коробки або кошики, щоб уникнути пошкоджень під час транспортування.
Якщо качан капусти не зів'яв і не пошкоджений комахами, залиште покривне листя на качані капусти. Це додаткове листя захищає качан від фізичних пошкоджень і не дає волозі випаровуватися.
Крім того, не мийте капусту перед зберіганням і якнайшвидше помістіть зібрані качани в холодне сховище.
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