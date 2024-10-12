Деякі сорти капусти схильні до розтріскування, тому важливо знати, як зберегти капусту свіжою до весни.

Щоб запобігти розтріскуванню, найкраще збирати капусту, коли тверді кочани, таким чином можна зберегти її свіжою.

Багато городників вирощують капусту через її універсальність у свіжому вигляді, давайте розглянемо найкращі методи зберігання капусти.

Як зберегти капусту свіжу до весни?

Для зберігання капусти необхідне прохолодне, вологе середовище. Ідеальним місцем для цього є підвал із земляною підлогою, але підійде і холодильник.

Щоб зберегти свіжу капусту придатну для вживання якомога довше, зберігайте її при температурі 0 °C до 4 °C.

Прагніть до вологості 95 відсотків. Обернувши качан капусти вологою паперовою серветкою і помістивши капусту у пластиковий пакет, що вентилюється, ви збережете вологу, коли капуста зберігається в холодильнику.

Правильний догляд за капустою після збирання врожаю також може зберегти свіжу капусту довше. Щоб запобігти втраті вологи, збирайте капусту в прохолодну пору дня і не залишайте свіжозібрану капусту під прямим сонячним промінням.

Акуратно помістіть капусту в картонні коробки або кошики, щоб уникнути пошкоджень під час транспортування.

Якщо качан капусти не зів'яв і не пошкоджений комахами, залиште покривне листя на качані капусти. Це додаткове листя захищає качан від фізичних пошкоджень і не дає волозі випаровуватися.

Крім того, не мийте капусту перед зберіганням і якнайшвидше помістіть зібрані качани в холодне сховище.

Останні новини України:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.